L’uomo di oggi e il cambiamento Ne parla Nerbini in San Domenico

Al via il nuovo ciclo di incontri promosso dal Gruppo Storico di San Domenico, pensato per riflettere su "L’uomo di oggi e il cambiamento". Il primo appuntamento è per domani dalle 21, nei locali di San Domenico, con il vescovo Giovanni Nerbini (foto) e la psichiatra e psicoterapeuta Teresa Zucchi, che dialogheranno su "L’uomo di oggi, il cambiamento, l’uomo e la famiglia". Introduce Lucia Biancalani. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza, la conferenza sarà preceduta da un buffet, con inizio alle 19,30, il cui ricavato sarà devoluto alle famiglie che stanno attraversando un periodo di difficoltà. "Ritiro sociale, self cutting, disturbi alimentari, ansia e depressione sono espressioni di un disagio preesistente ora esacerbato - afferma Zucchi - Pandemia e internet non sono la sola causa della sofferenza degli adolescenti ma schermi dove si proiettano le contraddizioni e le fragilità di noi adulti in evidente difficoltà nell’interpretare i segnali di un dolore insopprimibile. I nostri ragazzi restano schiacciati dall’ideale, dalla paura di fallire, di non essere all’altezza delle proprie e soprattutto altrui aspettative. Lo scenario che abbiamo di fronte si presenta come grande occasione per rimetterci in discussione, per smettere di guardare senza vedere, di sentire senza ascolare ciò che le giovani generazioni cercano di comunicare". Per prenotare è possibile scrivere una mail a [email protected] o consultare la pagina Facebook del Gruppo Storico San Domenico.