L’Unione italiana ciechi venerdì al Centro Pecci Un libro e un videoclip

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti presenta il progetto "Come bolle di Sapone!", venerdì alle 17 al Centro Pecci, in prossimità e in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. L’evento prevede una breve presentazione del libro "L’ombra della Luce" di Fabrizio Tempesti e la proiezione del videoclip musicale dell’inedito "Buio All’Improvviso" del giovane artista pratese Tommaso Tanzini, in arte Trama Blu. Hanno partecipato alla realizzazione del video alcuni soci e volontari dell’associazione.

Il progetto è stato ideato e realizzato dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in collaborazione con la Scuola di Cinema "Anna Magnani" e La Compagnia Ribolle.