L’Union Basket non delude. Espugnata anche Carrara

Continua a vincere l’Union Basket Prato nella post season di serie C maschile. Serviva una bella vittoria per continuare a credere nella permanenza in categoria e per dare continuità ai risultati, dopo quella ottenuta contro Synergy nel passato turno infrasettimanale, ed è arrivata sul campo del Cmc Carrara, dove il gruppo targato Sim Tel si è imposto per 78-60. Assente Bonetti per lavoro, avvio contratto per l’Union. Carrara di conseguenza parte meglio e trova qualche punto di vantaggio arrivando a fine quarto sul 17-11, ma i ragazzi di coach Paoletti e del suo vice Pieretti nel secondo tempino ingranano le marce alte, con le iniziative di Lanari (tre triple e un piazzato) e Corsi, ribaltano il risultato con un parziale di 8 a 19, andando alla pausa lunga avanti 30-25. Al rientro in campo dagli spogliatoi la Sim Tel non alza il piede dall’acceleratore. Bogani dà il suo contributo con 6 punti in 7 minuti, Agnoloni si scioglie e ne piazza 12 quasi consecutivi, che scavano il solco, costruendo un parziale di 17 a 35 in favore dei pratesi che sembra mettere in ghiaccio il match. Nell’ultima frazione, in effetti, Prato deve solo gestire senza particolari affanni le iniziative locali. Ora una settimana piena di allenamenti in preparazione della partita di domenica con Pontedera. Ecco il tabellino dell’Union Basket Prato: Municchi 2, Vignozzi , Bellandi 1, Bogani 6, Corsi 12, Guasti 5, Lanari 16, Biagi 9, Cavicchi 3, Dionisi 9, Agnoloni 15. Coach Paoletti.

L. M.