Lunedì e martedì da bollino rosso La colonnina supererà i 40 gradi

L’anticiclone non molla la presa e spinge la colonnina di mercurio ancora più in alto. Da lunedì sono attese temperature oltre i 40 gradi. Dopo un giugno clemente dal punto di vista meteorologico, non si può dire lo stesso di luglio che la prossima settimana metterà a dura prova la resistenza di quanti non amano il caldo eccessivo.

"Nel Mediterraneo persistono anomalie che faranno raggiungere temperature record", spiegano i meteorologi del Consorzio Lamma della Regione. "Anomalie termiche anche durante la notte quando le temperature non scenderanno mantenendo condizioni di afa particolarmente opprimenti". La prossima settimana sarà da bollino rosso: i giorni più intensi saranno quelli di lunedì e martedì con la colonnina che salirà fino a superare i 40 gradi che persisteranno fino a mercoledì. La prima tregua arriverà solo da giovedì.

"Nei prossimi giorni le temperature saranno superiori agli estremi mai previsti dal modello degli ultimi 30 anni", aggiunge Lamma. "E questo varrà sia per le minime sia per le massime. Nella settimana dal 24 al 31 luglio resisteranno le anomalie, ma non elevate e persistenti come la settimana nella quale ci apprestiamo ad entrare". Per avere un po’ di tregua e sperimentare temperature intorno alla media ci sarà da attendere tra l’1 e l’8 agosto.