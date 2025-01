L’ultimo bilancio della Municipale. Ambiente, autovelox e vandalismi

L’omaggio al comandante e ai cinque agenti (più un messo e un impiegato), che compongono il comando di Carmignano avverrà domani nell’oratorio della Compagnia di San Luca Evangelista per il tradizionale appuntamento di S. Sebastiano, patrono della Polizia municipale. Sarà anche l’occasione per fare il bilancio dell’attività svolta dal corpo nel 2024.

In anteprima lo spiega il comandante Rolando Palagini: "Il comando ha prestato, nel 2024, una particolare attenzione alla cura del nostro sistema ambientale". L’azione di contrasto di degrado e abbandono rifiuti si è concentrata: in circa 30 richieste ad Alia, dopo sopralluoghi, di rimozione di scarti tessili; nel rinvenimento, in luoghi nascosti o ricoperti di vegetazione, di circa 70 discariche abusive e in decine di indagini con l’individuazione degli autori degli abbandoni e in 9 notizie di reato. "Sono anche aumentate – dice il comandante – le sanzioni per violazione dei regolamenti comunali, in particolare per sbagliati conferimenti rilevati nella raccolta differenziata dagli ispettori ambientali di Alia".

Anche le infrazioni al Codice della strada hanno impegnato gli agenti di Carmignano: sono stati 116 i posti di controllo effettuati dagli agenti di Polizia municipale di Carmignano nell’arco del 2024, con sanzioni in 119 casi, soprattutto per mancate cinture e uso di telefonini alla guida. Nell’anno, sono state 7.621 le violazioni rilevate in totale, con 5.584 punti decurtati sulle patenti. Le maggiori violazioni: 5.541 per eccesso di velocità (autovelox), 1.760 per mancata presentazione della patente. Attuali, viste le segnalazioni di alcuni residenti, i controlli di vicinato: sono stati 140 gli interventi soprattutto per schiamazzi serali e notturni e atti di vandalismo. "E’ una attività – specifica il comandante Palagini – che rientra nelle intese sottoscritte da Comune e sindaco con la Prefettura. Mi pare di poter dire che siamo in presenza di un trend in diminuzione, almeno così è stato nel 2024".

In questo contesto è da segnalare anche le richieste di accesso alle registrazioni del sistema di videosorveglianza del Comune, composto da 37 telecamere.

"E’ un’attività preziosa – dice Prestanti – che a Carmignano, come ha evidenziato lo stesso comandante, va ben oltre il codice della strada. Intendo sottolineare le azioni per la cura e la tutela del nostro territorio, in particolare contro atti di pura inciviltà come l’abbandono dei rifiuti, e le azioni, insieme alle altre forze, per intensificare la sicurezza dei nostri abitati e la tranquillità dei nostri cittadini".