L’ultimo abbraccio al piccolo Pietro "Il tuo sorriso ci aiuterà nel dolore"

Il piazzale della chiesa di Bonistallo si è riempito presto ieri per l’ultimo saluto a Pietro, il bambino di 8 anni di Poggio a Caiano, morto giovedì dopo anni di lotta contro un raro tumore. La messa, concelebrata da don Cristiano D’Angelo e da don Sergio Cristo, ha visto la partecipazione di tantissima gente, amici e parenti stretti intorno ai genitori, alla sorella maggiore, ai nonni e ai compagni di scuola e di catechismo. Nell’omelia don Cristiano D’Angelo si è soffermato sul progetto di vita che Dio ha per tutti: la vita di Pietro non è finita, ha detto, ma si è compiuta nell’amore. "Nel calore dell’affetto si fa più forte il mistero che ci ha dato la vita – ha detto il parroco – e l’abbraccio è il tema di questi giorni: dalle suore alla famiglia che hanno abbracciato questo bambino, noi siamo qui ad abbracciarci, come se fosse lui ad abbracciarci. Nell’abbraccio di Pietro c’è la vita di Gesù. ’Signore facci la grazia’ lo diciamo anche noi ma la vita è questa, c’è una volontà più grande. Ricordiamo anche le parole di Marta: ’Se tu fossi stato qui’. E anche questo lo ripetiamo in tali circostanze. Ma Gesù invita a guardare al domani, alla Resurrezione. La risposta non si trova nella morte di un bambino: Pietro risorgerà. Gesù ci insegna a vivere per sempre, ed è una prospettiva diversa. La morte ci permette di vedere quale è il senso della vita: guardiamo cosa ha fatto Pietro, cosa ha vissuto. Dobbiamo riconoscere che c’è un più, quello di dare senso alla vita. Pietro tornava con gli amici dopo la malattia ai giardini e per i bambini era la nuova partenza. Lui l’ha vissuta tutta la vita, era felice nonostante la malattia". I compagni dei bambini e gli amici dei genitori, durante le preghiere, hanno letto brevi lettere per Pietro: "Sono certa che tu stai guardando la tua famiglia"; "Ciao Pietro, ti vogliamo tantissimo bene e sarai sempre nei nostri cuori".

Infine, la suora che ha seguito Pietro l’ha ricordato così: "Vorrei che il Signore portasse a compimento i doni che Pietro aveva, aiutarci ad essere auto ironici come lui, sensibili, gentiluomini come lui, golosi come lui per gustarci le cose che Dio ci dà e ci aiuti a volerci bene. Il funerale è stata trasmesso in diretta Facebook dalla parrocchia e seguito via web da oltre 350 persone. La catechista ha letto una bella lettera per Pietro: "E’ stato un privilegio conoscerti", ha detto, leggendo poi la poesia "La morte non è niente". Poi i ricordi dei maestri di scuola e alla fine i compagni di Pietro hanno fatto volare tanti palloncini bianchi. Le offerte sono state devolute all’associazione "Insieme a Giò", nata in memoria di Giorgia, che si propone di continuare a dare battaglia contro il cancro infantile e aiutare i bambini.

M. Serena Quercioli