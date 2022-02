Il Covid ha fatto un’altra vittima: si tratta di un cittadino cinese di 84 anni deceduto all’ospedale Santo Stefano. I decessi per il virus in provincia salgono a quota 724 dallo scoppio della pandemia. La vittima registrata a Prato si aggiunge alle altre 29 registrate ieri in Toscana con un’età media di 85,8 anni. Ancora in calo, invece, i nuovi casi di...

Il Covid ha fatto un’altra vittima: si tratta di un cittadino cinese di 84 anni deceduto all’ospedale Santo Stefano. I decessi per il virus in provincia salgono a quota 724 dallo scoppio della pandemia. La vittima registrata a Prato si aggiunge alle altre 29 registrate ieri in Toscana con un’età media di 85,8 anni. Ancora in calo, invece, i nuovi casi di positività: ieri sempre a Prato ne sono stati registrati 215 per un totale di 62.867 da marzo del 2020 a oggi. Scendono anche i ricoveri in ospedale: ieri in area medica Covid c’erano 77 pazienti e 7 erano quelli in terapia intensiva a fronte di 10 posti letto a disposizione. Invece all’ex Creaf i degenti risultavano 58 a fronte di 60 letti disponibili; al completo la rsa La Melagrana a Narnali con 44 degenti. Il totale dei ricoveri è pari a 186 persone. La Toscana si trova al nono posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 22.071 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 20.348 per 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Firenze con 24.219 casi per 100.000 abitanti, Pistoia con 23.830, Prato con 23.699, la più bassa Grosseto con 17.246. Sempre in Toscana sono 3.337 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. L’età media dei nuovi positivi è di 36 anni circa (il 34% ha meno di 20 anni, il 19% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 13% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più). Ieri sono stati eseguiti 10.842 tamponi molecolari e 22.272 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,1% è risultato positivo. Sono invece 6.027 i soggetti testati (con tampone antigenico o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 55,4% è risultato positivo. I ricoverati nei posti letto Covid degli ospedali toscani sono complessivamente 1.190, di cui 81 in terapia intensiva.