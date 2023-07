Luicciana "Swing" con OsmannGold

La rassegna "Musica dal Palco" si colora di swing con l’orchestra OsmannGold che domani alle 21.30 riempirà il palco "Don Ugo Balleri" di Luicciana con il concerto "I Grandi Classici dello Swing" dedicato ai grandi protagonisti del genere che ha segnato la storia di un’epoca. Lo swing, in questo caso, non sarà solo musica da ballare ma anche e soprattutto da ascoltare per rivivere a pieno la sua storia di luci e ombre e le sue contaminazioni. Una storia in cui i protagonisti non saranno solo Duke Ellington, Benny Goodman e Louis Prima ma anche brani della tradizione europea rivisitati in chiave jazz. L’orchestra OsmannGold è composta da nove musicisti capaci di ricreare le atmosfere delle big band tradizionali con un repertorio sia classico che originale.