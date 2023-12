Luce, gas e Tari: bollette più leggere. Ci sono 150mila euro per le famiglie

Buone notizie per le famiglie. Il Comune di Montemurlo ha pubblicato la graduatoria degli ammessi ai contributi del bando ’Caro energia’ che assegnava 90mila euro alle famiglie montemurlesi per far fronte ai rincari energetici. Il Comune di Montemurlo ha esteso la platea dei bonus sociali statali e ha dato la possibilità ad un numero maggiore di famiglie di accedere ai contributi per il pagamento delle bollette di luce e gas per il riscaldamento domestico.

Per ciascun nucleo familiare poteva essere presentata una sola richiesta o per l’energia elettrica o per il gas. Il contributo sarà corrisposto, fino ad esaurimento fondi, da un minimo di 100 ad un massimo di 300 euro a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare.

Nel caso in cui l’utenza, per cui è richiesto il contributo, risulti beneficiare del bonus sociale energia elettrica o gas per riscaldamento sarà ridotto del contributo del 50%. Per consultare la graduatoria degli ammessi e degli esclusi www.comune.montemurlo.po.it. "L’aumento delle bollette dell’elettricità e del gas pesa sulle famiglie, costrette a fare i conti con i pesanti effetti dell’inflazione sui consumi e sulla riduzione del potere di acquisto- spiega l’assessore all’ambiente, Alberto Vignoli –. Nel biennio 2021-2022 luce e gas hanno pesato per oltre 1200 euro in più a famiglia rispetto agli anni precedenti. Le misure messe in campo dal Comune ampliano la platea dei beneficiari dei bonus statali, estendendo anche la fascia di reddito Isee ammesso al contributo".

Sempre in tema di sgravi il Comune ha destinato 60mila euro per le agevolazioni sulla Tari, la tassa sui rifiuti, a tutte le famiglie che hanno subito danni a seguito dell’allagamento della propria abitazione. A breve l’amministrazione comunale predisporrà un apposito bando attraverso il quale le famiglie alluvionate potranno richiedere i bonus sul pagamento della tassa rifiuti. Nell’immediato il Comune ha disposto anche la sospensione della rata di dicembre della Tari per le utenze domestiche e non domestiche (aziende) ed ha disposto la sua rateizzazione nel corso del 2024.

"In uno stato civile, quando una parte del Paese è in grande difficoltà, come lo sono oggi le nostre imprese e le famiglie alluvionate, è dovere delle istituzioni stringersi intorno a chi sta soffrendo- dice il sindaco Simone Calamai -. Come amministrazione comunale facciamo la nostra parte, ma risarcimenti risorse adeguate per far ripartire le imprese e far rialzare le nostre famiglie devono arrivare dal governo in tempi rapidi".