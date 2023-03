Luce e gas, stop al mercato tutelato Condomini e famiglie: ecco la guida

A partire dal 10 gennaio 2024 scomparirà definitivamente il servizio di maggior tutela per luce e gas, e tutti gli utenti del mercato tutelato saranno obbligati a scegliere un fornitore sul mercato libero.

Sarà un passaggio graduale segnato da scadenze: non per tutti la data è quella del 10 gennaio. I primi a trovarsi obbligati ad una scelta saranno le microimprese e i condomini che dal primo gennaio 2023 non possono più essere riforniti stabilmente nel servizio di maggior tutela. Per questi clienti la scadenza è stata prorogata da gennaio al primo aprile: entro questa data i condomini e le micro imprese dovranno quindi scegliere un venditore sul mercato libero sottoscrivendo un nuovo contratto di fornitura. È il momento di affacciarsi al variegato mondo delle offerte.

Per coloro che non avranno individuato un nuovo fornitore entro la data stabilita

dal governo scatterà l’assegnazione al servizio a tutele graduali in modo da garantire la continuità della fornitura, ma a prezzo imposto.