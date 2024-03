Firenze, 14 marzo 2024 - Luca Tescaroli è il nuovo procuratore di Prato: la nomina è stata votata stamani a maggioranza, con 3 astensioni, dal plenum del Csm. Tescaroli lascia così la Procura di Firenze, di cui è Procuratore aggiunto. Originario di Adria, in provincia di Rovigo, dove è nato nel 1965, da giovane sostituto procuratore a Caltanissetta ha sostenuto l'accusa al processo per la strage di Capaci. A Roma ha indagato su Mafia capitale e sull'omicidio del banchiere Roberto Calvi mentre a Firenze si è occupato delle indagini sulle stragi mafiose del 1993 e di recente anche di quella riaperta sull'attentato al Rapido 904. Si è occupato anche della scomparsa di Kata, la bambina peruviana sparita dall'ex hotel Astor di Firenze, di cui non si hanno più notizie dal 10 giugno scorso.