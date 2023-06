Luca Calvani, l'attore pratese dietro la macchina da presa con "Il cacio con le pere"

Martedì primo agosto, l’ultimo appuntamento con Luca Calvani, attore e showman pratese che ha da poco debuttato con successo dietro la macchina da presa con "Il cacio con le pere". Ma forse non tutti sanno che Calvani ha partecipato a serie tv come "Sex and the city" e "Beautiful". E vinto persino un’edizione de "L’isola dei famosi", nel 2006. Ottimo cartellone per l’estate di Calenzano, realizzato dall’assessorato alla cultura e Biblioteca Civica. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero. Federico Berti in passato ha già portato nell’arena giardino di Calenzano Alto, nomi importanti come Alessandro Benvenuti, Leonardo Pieraccioni, Serra Yilmaz, Lucia Poli, Claudio Bigagli, Giovanni Nuti.