Luana, processo verso la fine. Il testimone si contraddice

"Ho sentito un rumore fortissimo, metallico, e mi sono voltato subito: ho visto Luana dentro alla macchina con le gambe all’insù. Il subbio era fermo". E’ stato uno dei momenti più controversi dell’udienza di ieri nell’ambito del processo per la morte di Luana D’Orazio, l’operaia morta a soli 22 anni il 3 maggio 2021 stritolata dall’orditoio a cui stava lavorando all’Orditura srl di via Garigliano a Montemurlo. Sul banco degli imputati c’è Mario Cusimano, difeso dall’avvocato Melissa Stefanacci, tecnico manutentore accusato di omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele antinfortunistiche. Per la procura sarebbe stato lui a rimuovere i sistemi di sicurezza all’orditoio di Luana. Una ricostruzione rinnegata dall’imputato che da sempre si dichiara innocente. Ieri la difesa ha chiamato a testimoniare Andrea Nenciarini, annodino che lavora in proprio all’interno dell’Orditura. "La mia postazione era dietro a quella di Luana, le davo le spalle – ha detto in aula – Quella mattina ho sentito un rumore metallico fortissimo mi sono voltato e ho visto la ragazza dentro alla macchina con le gambe in su. Non aveva una scarpa, sono corso verso l’orditoio e ho pigiato il pulsante di emergenza ma la macchina era ferma". Una ricostruzione che contrasta con quanto Nenciarini aveva dichiarato ai tecnici dell’Asl nei giorni successivi all’incidente, come gli è stato fatto notare dal pm Vincenzo Nitti. In quell’occasione Nenciarini – come risulta dai verbali – disse che aveva visto la macchina girare quando si era voltato. "Io mi ricordo che il subbio era fermo – ha insistito ieri – e il pedale era a terra". Di fronte alle insistenze del pm e degli avvocati di parte civile, l’uomo non è arretrato di un millimetro continuando a sostenere che la macchina non girava quando lui ha premuto il pulsante di emergenza. Una ricostruzione che contrasta, non solo con quanto dichiarato durante le indagini, ma anche con la perizia disposta dalla procura nella quale l’ingegner Gini ha sostenuto che il corpo di Luana ha girato quattro volte dentro al macchinario prima che si fermasse. La difesa di Cusimano ha poi chiesto che il giudice disponesse l’acquisizione dei risarcimenti versati da Unipol alle parti civili. Richiesta accolta dal giudice. "E’ vergognoso – ha detto la mamma di Luana, Emma Marrazzo presente in aula – Cosa c’entra il risarcimento? E’ un procedimento per soldi o per stabilire chi ha manomesso l’orditoio? Il rumore sentito dall’annodino era il corpo di mia figlia che veniva stritolato. Ma quale pedale!". E’ stato sentito poi il perito della difesa che ha fatto una ricostruzione diversa dell’incidente mortale sostenendo che la macchina non ha girato con il corpo della ragazza, che andava a velocità ’tartaruga’ e che, forse, Luana aveva la pedaliera in mano. L’udienza è stata rinviata a fine ottobre.

L.N.