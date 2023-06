Luana D’Orazio, il fidanzato: “Non dimentichiamo lei e gli altri morti sul lavoro”

Prato, 28 giugno 2023 - Un accorato appello perché il sacrificio della "sua" Luana non sia dimenticato e la proposta: "Facciamo una campagna social per il giorno del suo compleanno, venerdì 30 giugno". A lanciarla su Facebook e Instagram, è stato il fidanzato di Luana D'Orazio, l'operaia di 22 anni di Montale, stritolata dall'orditoio a cui stava lavorando il 3 maggio 2021 in una ditta di Montemurlo, l'Orditura srl.

"Il 30 giugno Luana avrebbe compiuto 25 anni - ha detto Alberto Orlandi - Vi chiedo di prendere una sua foto dai profili Fb o Instagram di lei e di condividerla facendo una storia con l'hashtag #tusorriditusorridisempre. Se poi volete potete taggare me, albe_orlandi, in modo che io possa ricondividere le storie. Lo faccio non solo per ricordare Luana, così barbaramente uccisa, ma anche per tutte quelle morti sul lavoro di cui nessuno parla più. Sono almeno 2-3 al giorno, 1200/1300 all'anno in Italia. Aiutatemi in questa battaglia, intasiamo i social così che arrivi a chi di dovere. A chi governa e non fa nulla per combattere la piaga delle morti sul lavoro".