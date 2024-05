Lotteria e burraco di beneficenza per la New Naif

Il Lions club Malaparte presieduto da Riccardo Lucattelli (foto) ha organizzato una lotteria per la cooperativa New Naif che gestisce il centro diurno per disabili. L’iniziativa è possibile grazie all’apporto di alcune aziende. Estrazione: 20 giugno. Non solo: il 23 maggio alla Croce d’Oro (via Niccoli), il club organizza un torneo di burraco di beneficenza per New Naif. Alle 20 ci sarà la cena a buffet e alle 20,45 inizierà il gioco. Quota iscrizione 20 euro (info 3487845552 Antonella Giacomelli Arinci).