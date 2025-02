"Una sconfitta che brucia tantissimo perché non la meritavamo. Questo ci fa capire quanto è duro questo campionato. Sono arrabbiato per come è andata, ma non ho niente da rimproverare ai miei ragazzi". Cerca di contenere l’amarezza Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato (nella foto), a fine partita dopo la sconfitta di misura incassata nello scontro diretto salvezza con il Corticella. Un ko che complica la rincorsa alla permanenza in categoria dei bluamaranto.

"Dopo una settimana di sofferenza eravamo partiti bene, poi i nostri avversari hanno trovato il gol al primo affondo anche per disattenzioni nostre. Potevamo fare qualcosa di più forse a livello di sviluppo di gioco – insiste il tecnico pratese -, ma siamo stati anche sfortunati sui due legni colpiti ed è stato bravissimo il loro portiere in almeno due occasioni. Potevamo fare qualcosa di più e gli episodi ci hanno girato contro. Sapevamo che questa era una partita da giocare per portare a casa punti e per almeno non perdere, ma purtroppo il calcio è anche questo. Domini per lunghi tratti, giochi meglio, ma se non segni non vinci".

I risultati del girone, poi, non fanno che peggiorare la situaizone. "La stagione è lunga ed è ancora tutto da decidere – chiosa Settesoldi -. I ragazzi hanno dato la dimostrazione di essere sul pezzo e di non pensare a vicende che riguardano quel che succede fuori dal campo. Lotteremo fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo".