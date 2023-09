Lotte sindacali e Liberazione Appuntamento a Vaiano

E’ in programma per domenica la celebrazione dell’anniversario della Liberazione di Vaiano. Quest’anno si rifletterà sul lavoro

nelle fabbriche e le battaglie sindacali che segnarono la nascita dell’antifascimo e la lotta per la Liberazione.

"La Val di Bisenzio tutta ha dato un contributo fondamentale al movimento sindacale. Proprio dalla fabbrica Forti a La Briglia partirono fin dall’inizio del ’900 gli scioperi più combattivi per importanti conquiste per il lavoro – sottolinea il sindaco di Vaiano Primo Bosi – Le fabbriche sono uno dei cardini della costruzione di una coscienza democratica ed è importante conoscerne la storia".

"Il tema del lavoro è assolutamente centrale per l’Anpi – aggiunge la presidente di Vaiano Luciana Brandi – Contro la pratica del lavoro come sfruttamento, frutto anche di processi perversi

di globalizzazione, dobbiamo riaffermare il valore del lavoro

come strumento di libertà e identità personale".

Domenica 10 settembre Comune, Anpi Vaiano e Fondazione Cdse, con la collaborazione del premio letterario "Il Ponticello", organizzeranno quindi "Dall’antifascismo operaio alla lotta di Liberazione", visita guidata all’ex villaggio-fabbrica Forti de La Briglia, a cura di Luisa Ciardi, archeologa industriale della Fondazione Cdse, e la visita al lanificio Nuovo Ri-Vera, azienda tessile attiva. Il ritrovo è fissato alle 10 in piazza Mazzini, a La Briglia. La città fabbrica de La Briglia, infatti, è un esempio di archeologia industriale: già alla metà dell’800 iniziarono a svilupparsi le prime abitazioni e servizi intorno alla fonderia di rame a capitale anglo-fiorentino, per poi arrivare alla realizzazione di una vera e propria città-fabbrica in stile manchesteriano con gli industriali ebrei Forti che dal 1879 vi impiantarono il loro lanificio.

L’iniziativa si inserisce tra gli appuntamenti legati al premio letterario Il Ponticello. La partecipazione è gratuita, i posti

sono limitati. Prenotazione obbligatoria sul sito: www.visitvalbisenzio.itprenotazione-eventi.