"Lottare contro i bulli e per aiutare le donne"

Contrastare la violenza di genere, il bullismo e promuovere l’ascolto dei giovani. Sono i contenuti del programma di Riccardo Palandri, candidato del centro-destra a Poggio a Caiano, illustrato durante l’iniziativa "Poggio delle Donne", promossa in collaborazione con Azzurro Donna e che si è svolta alla Scuderie Medicee. A fianco di Palandri, c’erano le candidate al consiglio comunale Diletta Bresci, Patrizia Cataldi, Chiara Guazzini, Valentina Lanzilotto e Diletta Monni, oltre alla coordinatrice regionale di Azzurro Donna, Rita Pieri, e di quella provinciale, Marianna Baldi.

"Sulla violenza di genere riteniamo importante incrementare la collaborazione con il Centro La Nara di Prato – spiegano le candidate – e l’idea è quella di fare anche delle installazioni fisse sul territorio, con scritte multilingue, da collocare in giardini, parchi giochi e in generale luoghi frequentati dalle donne. Da finanziare grazie alla collaborazione con Azzurro Donna e quindi a costo zero per l’amministrazione".

I giovani avranno altrettanta attenzione con l’attivazione di uno sportello d’ascolto in grado di offrire servizi come scrivere un curriculum e fare orientamento alla formazione lavorativa in sinergia con altri enti. Le candidate hanno illustrato anche un’idea, già promossa in altri territori: uno screening a inizio anno scolastico tramite la grafologia, per individuare eventuali criticità di sviluppo degli studenti.

"Infine c’è lo sportello salute – concludono – grazie al quale potremo portare avanti con medici e personale sanitario una campagna di prevenzione e orientamento sulle malattie oncologiche. Un lavoro da svolgere in accordo con l’Asl e tramite le associazioni di volontariato, che però hanno bisogno di un sostegno da parte dell’amministrazione comunale".

re.po.