L’Osservatorio carcere in vista alla Dogaia Poi l’incontro pubblico

L’Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere Penali Italiane arriva alla Dogaia nell’ambito del tour, organizzato in collaborazione con l’associazione Nessuno tocchi Caino e con le singole Camere Penali territoriali, che sta visitando le carceri di tutta la Toscana. Mercoledì mattina l’Osservatorio sarà alla Dogaia (ore 11). Nel pomeriggio invece ci sarà un incontro pubblico (ore 16,30) al Caffè "To Wine" in piazzetta Buonamici dal titolo "Il diritto alla speranza nelle pene". Presiede e modera l’incontro l’avvocato pratese Gabriele Terranova, co-responsabile regione Toscana Osservatorio Carcere. Intervengono: Roberto Bartoli, ordinario di diritto penale all’Università di Firenze, Rita Bernardini, presidente di Nessuno tocchi Caino, Andrea Ferrini, presidente della Camera Penale di Pistoia, Luca Maggiora, co-responsabile Toscana Osservatorio Carcere, Costanza Malerba, past president della Camera penale di Prato, Sergio D’Elia, segretario di Nessuno tocchi Caino, Margherita Michelini, garante dei detenuti di Prato, Lorenzo Cerri, segretario Camera penale di Pistoia, Sara Mazzoncini, commissione Carcere della Camera Penale di Prato, Elisabetta Zamparutti, tesoriera di Nessuno tocchi Caino.