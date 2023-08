"L’organico tarato sulle iscrizioni qui non basta"

Questione di numeri. Non è una novità che il funzionamento della scuola pratese (e non solo) sia appeso ad un filo, ma in queste ore è riemerso il problema della carenza dei bidelli e degli amministrativi che Prato riceverà sull’organico di fatto. La provincia soffre di una carenza storica che si porta dietro di anno in anno e che di fatto mette in difficoltà gli istituti scolastici, che possono contare su meno personale rispetto ad altre province simili per numero di scuole. "Resta l’atavico problema che le assegnazioni vengono fatte sul numero degli studenti e non dei plessi scolastici. A questo si aggiunge che ci sono anche dipendenti con una certificazione che non gli permette di fare lavori pesanti e quindi con funzioni limitate. Caratteristica di cui a livello di assegnazione del personale non viene tenuto di conto", dicono i presidi alle prese con numeri sempre più risicati. Oltre all’organico di diritto che viene assegnato sulla base del numero degli iscritti, in base ai calcoli effettuati agli istituti servono altre 100 persone in più tra personale ata, amministrativi e tecnici.

Si tratta del cosiddetto organico di fatto che viene determinato in base alle richieste delle singole province, ma che non sempre viene assegnato. "La provincia di Prato è più sacrificata rispetto a Firenze o a città di regioni limitrofe come l’Emilia, dove a parità di scuole c’è molto più personale a disposizione", rincarano i sindacati pronti a dare battaglia.