Lorenzo Branchetti sul Camper in Tv "Racconto i borghi più belli d’Italia"

Estate uguale lavoro per il mondo dello spettacolo. Ne sa qualcosa Lorenzo Branchetti, attore e showman pratese, super impegnato nel programma di successo "Camper", striscia quotidiana di mezzogiorno di Rai Uno. Dopo il timido debutto nell’edizione dello scorso anno con una partecipazione settimanale, quest’anno Branchetti è uno degli ospiti fissi del programma che sta ottenendo un grande successo. "E’ una esperienza molto bella e stimolante. Mi hanno promosso e ne sono veramente felice", dice Branchetti. "Ho quattro cinque minuti per raccontare i borghi più belli d’Italia. Sto scoprendo dei luoghi meravigliosi di questa nostra bella Italia". "Camper" ovvero un lungo percorso nelle bellezze del made in Italy, ogni giorno dal lunedì a venerdì prima del telegiornale delle 13,30", in onda per tutta l’estate. Obiettivo; scoprire angoli più nascosti, che le telecamere di RaiUno stanno cercando di valorizzare. Tutti i giorni fino all’otto settembre. "Questo programma mi riavvicina al pubblico di mezzogiorno, quella fascia oraria che io frequentato a lungo quando ero nel cast del programma di Antonella Clerici". Lorenzo Branchetti non nasconde la gioia di partecipare ad una trasmissione "on the road" che conferma le sue ottime qualità di intrattenitore televisivo, portandosi dietro quella popolarità conquistata in molti anni di lavoro, soprattutto grazie a un programma diventato vero e proprio oggetto di culto da parte di intere generazioni di telespettatori: la "Melevisione". "E’stata la mia storia più grande e a tutt’oggi lavoro ancora per la tv dei ragazzi su Rai Yo Yo. Il prossimo anno festeggerò venti anni di televisione per i più piccoli". Una popolarità che resiste nel tempo e che da ancora a Branchetti tante emozioni. "In questo mio girovagare per l’Italia, incontro continuamente ragazzi e famiglie che sono cresciuti con la Melevisione e che vengono in questi posti sperduti per un selfie o per un saluto. Questo per me è bellissimo. Si vede che ho seminato bene e che quelli che oggi sono adulti e che anni fa erano i giovani telespettatori a cui mi rivolgevo, conservano ancora un bel ricordo di me". E finita la seconda edizione di "Camper"? "Io mi sono formato al teatro Politeama, ancora ho nel cuore Roberta Betti. E al teatro tornerò presto nella programmazione del teatro Le maschere" di Simona Marchini e sua sorella, con uno spettacolo per Natale".

Federico Berti