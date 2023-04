L’orchestra Chiti suona in piazza del Comune

Secondo tradizione, il 25 aprile ci sarà anche il concerto della Chiti in piazza del Comune, con un repertorio di musica leggera e musica da film. Dopo l’Inno di Mameli e Bella ciao, ecco il programma: La vita è bella, Nel blu dipinto di blu, Tu ca nun chiagne, Gelsomina, Il cielo in una stanza, Se telefonando, C’era una volta in America, Sassi, Canzoni d’amore nel cinema Don’t cry for me Argentina, New York New York (in caso di maltempo musica nella sala del gonfalone della Provincia). Gli appuntamenti della Chiti proseguono con il tradizionale concerto del 1° maggio, alla Gualchiera di Coiano e con il concerto del 2 giugno al Giardino Buonamici. Il 121314 maggio, al teatro parrocchiale di Galciana, ci sarà un’originale rappresentazione in musica di Belfagor, dalla novella di Machiavelli riadattata e sceneggiata per la regia di Grazia Valentini in collaborazione con Simone Puggelli per la parte musicale: dal vivo sarà eseguita dai 30 musicisti della Chiti diretti da Leonardo Gabuzzini.

g.g.