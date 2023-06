L’ondata di affetto non si ferma Il fratello Giovanni alla città "Siete una foresta di cuori"

"Grazie. Non riesco a rispondere a tutti, siete una foresta di cuori. Ringrazio soprattutto gli amici di Narnali (mi perdonino gli altri per questa mia piccola simpatia). Ma siamo e restiamo gente di paese, provinciali che vanno magari lontano, ma non dimenticano e tornano sempre nelle strade dove hanno giocato, spensierati e straccioni". Giovanni Nuti, fratello maggiore, è chiuso nel dolore. Solo poche parole affidate ai social dopo la notizia della morte di Francesco arrivata lunedì mattina. Oggi è il giorno del funerale e Prato vivrà una giornata di lutto cittadino per rendere omaggio all’artista che ha portato la città sul grande schermo. Per volere della famiglia i funerali saranno celebrati oggi in forma strettamente privata. Solo pochi intimi amici oltre ai familiari.

Toccante anche il ricordo di Giorgio Panariello che con Nuti ha celebrato il 59esimo compleanno al Mandela di Firenze e che lo ha ospitato per l’ultima uscita pubblica prima dell’incidente: "L’ultima volta in tv è stata da me. Sei stato un faro per tutti noi guitti toscani. Porterò sempre con me quella fantastica serata al Mandela Forum, insieme a Masini, Conti e Pieraccioni. Quanta gioia e quante lacrime. Ciao Francesco. Riposati ora. Tutto quello che è stato e che sarà… sarà per te". L’ultima uscita pubblica di Francesco Nuti prima dell’incidente del 2006 fu appunto durante lo spettacolo "Torno sabato" su Rai Uno nel 2003. In quell’occasione dedicò "Sarà per te" alla figlia Ginevra. All’epoca ancora una bambina e "alta un metro e zero tre", come disse il suo papà. Francesco stava già attraversando un periodo difficile. Salì sul palco e lui e Giorgio si abbracciarono alla fine dell’esibizione. Francesco all’orecchio gli disse grazie. "Fu dura convincerlo", raccontò poi Panariello.