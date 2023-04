Logli: "No ai Cpr. Immigrati: faremo qui gli Stati generali"

Dopo giorni di dibattito serrato su un possibile Cpr in Toscana, con posizioni non sempre concordanti anche all’interno del Pd, prende la parola Maria Logli (foto), coordinatrice della segreteria provinciale, che ribadisce la posizione di contrarietà della federazione rispetto a questa struttura e lancia per sabato 27 maggio gli "Stati Generali delle Comunità - diritti, popoli e culture". Il secondo appuntamento pubblico del nuovo corso Pd dopo quello sul lavoro. "Un Cpr in Toscana non è la risposta – dice Maria Logli – Sono strutture che non servono né per contrastare la criminalità, né per garantire sicurezza. Sono invece luoghi di detenzione dove sono sistematicamente praticate violazioni dei diritti umani e in cui vengono calpestate le direttive della Corte di Giustizia europea". Secondo Logli i Cpr "sono oltretutto inefficaci e fallimentari nel loro obiettivo originario, ossia quello di favorire i rimpatri, visto che solo il 50% delle persone trattenute vengono infatti rimpatriate". Dalla coordinatrice Pd annuncia quindi gli Stati Generali: "Saranno un’occasione per parlare di canali d’ingresso regolari, riforma della cittadinanza, diritti e pluralismo – conclude –. Prato non può subire il ritardo sistematico della nostra normativa, da qua può partire una proposta nazionale".