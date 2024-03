Lo street artist nella bufera. È lo stesso che ha dipinto il murales dedicato a Luana

Lo street artist Jorit, diventato famoso con i suoi graffiti sui palazzi di Napoli e autore del murales con il volto di Luana D’Orazio, realizzato a Roma nel 2021 e dedicato ai morti sul lavoro, è nell’occhio del ciclone per il suo incontro con Putin al Forum internazionale della gioventù a Sochi.

Jorit – il cui nome è Ciro Cerullo – è intervenuto dalla platea esordendo: "Presidente Putin, le chiedo di fare una foto insieme per dimostrare all’Italia che lei è umano come tutti e la propaganda su di lei non è vera".

"Certo – gli ha risposto il capo del Cremlino – basta che non mi dia un pizzicotto per sincerarsi che sono una persona reale". Cerullo allora è salito sul palco e si è fatto fotografare abbracciato a Putin.

Abbraccio che ha scatenato polemiche e proteste, tra cui quella del ministro degli esteri, Antonio Tajani che ha parlato di "propaganda" in stile Kgb. Mentre il il deputato del Pd, Piero De Luca ha commentato: "Fermo restando la libertà di espressione, la foto di Jorit che abbraccia Putin è uno schiaffo per chi crede nella democrazia".

L’artista campano ha da tempo assunto posizione contro quella che lui definisce la "propaganda" a favore di Kiev. Tra i suoi murales filo-russi, ce n’è uno realizzato nel 2023 a Mariupol, in Ucraina, che raffigura una bambina della repubblica separatista di Donetsk, alle cui spalle piovono missili.

Mentre nel ricordo di Luana D’Orazio, dipinto con un murales allo spazio ex Snia, al Prenestino a Roma, l’artista voleva mettere a colori una denuncia sociale. La giovane operaia morta a Montemurlo – aveva solo 22 anni ed era madre di un bambino – in un incidente sul lavoro è ritratta con dei segni rossi sul volto per sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi "di una società che mette davanti il profitto alla vita dei lavoratori", come scrive lo stesso Jorit ha scritto su FaceBook.

Dalla tragedia di Luana al sostegno a Putin, passando per il murales dedicato a Ornella Muti, fatto proprio a Sochi e a quello con la faccia di Nelson Mandela, i lavori del writer napoletano parlano di un’unica "tribù umana" con messaggi a tratti contraddittori, che cercano attenzione e notorietà e non smettono di suscitare polemiche.

Elena Duranti