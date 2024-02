Lo stallo alla messicana. Nel Pd attesa e i soliti nomi

In casa Pd lo "stallo alla messicana" intanto continua. Con prudenza, con cautela, incontri, telefonate, diplomazie. In attesa, anche, delle mosse degli avversari. I nomi sono i soliti tre, massimo quattro. La consigliera regionale Ilaria Bugetti, il vice sindaco Simone Faggi, l’assessore alla scuola Ilaria Santi e il segretario provinciale Marco Biagioni, che in questi ultimi giorni ha assunto sopratutto il ruolo di arbitro, più che di concorrente. Intanto oggi alle 18 il Pd ha organizzato al Ridotto del Politeama un incontro dal titolo "Intelligenza artificiale: prospettive e paure", l’occasione per parlare anche di altro, verosimilmente. Dopo i saluti di rito dei segretari provinciale e regionale del Pd, Marco Biagioni ed Emiliano Fossi, interverranno Anna Ascani, vice presidente della Camera e presidente del Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione della Camera sul tema dell’intelligenza artificiale; Simona Bonafé, vice capogruppo Pd alla Camera; Andrea Bertolini, professore diritto privato alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e direttore Eura (European centre of excellence on the regulation of robotics & Ai); Benedetta Squittieri, assessora all’innovazione e sviluppo economico del Comune; rappresentanti delle categorie economiche e sociali. Parteciperanno anche i deputati del Pd Marco Furfaro, Marco Simiani Christian Di Sanzo e il presidente della Regione Eugenio Giani con la sua capo di gabinetto Cristina Manetti. Nel ruolo di moderatore Lorenzo Tinagli, consigliere comunale.

Poi un’altra settimana per trovare gli equilibri e arrivare a una decisione più o meno condivisa. In via Carraia non c’è molta fiducia sulla possibilità che un’emendamento possa essere approvato con maggioranza trasversale in Parlamento in modo da concedere ai sindaci al secondo mandato di correre per il terzo anche nei Comuni con più di 15mila abitanti. In questo sarebbe Matteo Biffoni e sarebbe una facile scelta, quasi scontata. Così si aspetta. "Candidato sindaco a fine febbraio", aveva detto a inizio gennaio il segretario del Pd Marco Biagioni.