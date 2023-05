Lo sfogo della mamma "Mio figlio aggredito senza nessun motivo Ora ha paura ad uscire"

Ha una placca di metallo in testa e una infinità di punti di sutura che gli prendono tutta la parte superiore del cranio. "Poteva andargli peggio, è stato fortunato", dice la mamma del quattordicenne fino all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo aver ricevuto una serie di martellate sulla testa il 21 febbraio scorso ai giardini di via Colombo. Colpi dati con una brutalità da far accapponare la pelle, inferti da alcuni coetanei del ragazzino di origine orientale. Almeno, è quanto è stato dichiarato dai tanti testimoni sentiti dagli investigatori in questi due mesi. La donna – di cui omettiamo il nome per tutelare l’identità del figlio minorenne – è molto preoccupata per quello che è successo. Passato lo spavento per le condizioni di salute del figlio, ora ha paura che possa accadere di nuovo.

Signora, come sta suo figlio?

"Adesso meglio. Ma se l’è vista davvero brutta".

E’ tornato a scuola?

"Sì, ma ha paura. Paura di incontrare ancora quelle persone che gli hanno fatto del male".

Li conosceva?

"Mi ha detto di no, si trovava lì per caso, ci è finito nel mezzo suo malgrado".

Che cosa è successo quel pomeriggio del 21 febbraio?

"Mio figlio si trovava ai giardini di via Colombo insieme ad alcuni amici. Ci andavano spesso, a fumare come fanno i ragazzi della sua età. A un certo punto, qualcuno si è girato verso due ragazzini cinesi che stavano fissando gli amici di mio figlio e gli ha detto: ’che cosa state guardando?’. Una frase come dicono i ragazzi fra di loro. Nulla di più. Questi due sono andati via e dopo una decina di minuti sono tornati con i rinforzi".

Avevano il martello?

"Qualcuno di sicuro. Prima hanno aggredito un amico di mio figlio. Lui è intervenuto per aiutarlo ed è stato preso a martellate in testa".

Poi che cosa è successo?

"Quando mio figlio è rimasto a terra, c’è stato il fuggi fuggi. Sono stati chiamati i soccorsi e le forze dell’ordine".

Pare che il giorno precedente ci sia stata un’altra aggressione ai giardini di via Boito, possibile che si sia trattato di una vendetta, di una spedizione punitiva fra bande rivali?

"Non lo so. Così dicono ma mio figlio non c’era ai giardini di via Boito. Quelle persone non le conosce. Forse, qualcuno di vista, dai tempi delle scuole medie, ma non c’era motivo di ridurlo in quello stato. E’ stato miracolato. Poteva rimetterci la pelle".

Dopo il fatto avete sporto subito denuncia.

"Sì, il mio ex marito. In quei giorni io ero in ospedale con mio figlio. I medici gli hanno dovuto aprire il cranio per ripulire le schegge di osso. Poi gli hanno inserito una placca di metallo. E’ stato davvero terribile. E’ un miracolo che sia andata a finire in questo modo".

Suo figlio è tornato ai giardini di via Colombo?

"Qualche volta, ma ha paura. E’ preoccupato di incontrare di nuovo quelle persone. Esce molto meno".

E’ stato perquisito pure lui?

"Sì, ma non so altro. E’ andato in Questura per firmare un foglio e poi è stato mandato via".

Laura Natoli