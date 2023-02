Lo sciopero dei trasporti non danneggia la fiera "Tanti clienti di grande qualità e molti coreani"

Secondo giorno di buona affluenza a Première Vision a Parigi. e con un buon bilancio "sia per il numero di clienti sia per la loro qualità", sottolinea Sandro Ciardi di Dinamo contemporary fabrics. E neppure il temuto sciopero dei mezzi di trasporti nella capitale francese ha inficiato l’andamento della fiera. "Non ci sono stati problemi - chiosa Francesco Marini (foto) di Marini Industrie - Ci sono buyers europei ed asiatici, come i coreani". A Première Vision partecipano 55 aziende pratesi: Alberto Bardazzi, Archè principio tessile, Bartolini 1938, Be mood, Bellandi, Bianco tessuti, Cafissi, Com.is.tra, Dinamo contemporary fabrics, Ego, Fabrica tessuti, FDB Jersey, Felt, Fiorenzatulle, Furpile idea, Inseta, Inwool jersey, Lamintess. E ancora i lanifici Becagli, Brunetto Morganti & C, Cangioli 1859, Caverni A., Cipriani, Faisa, Fortex, Nuovo Ri-Vera, Paultex, Tessilclub, Tessilgodi; Leathertex, Lineaesse group, Lorenzo tessuti, Lyria, M.T.T. manifattura tessile toscana, La Torre, Manifattura Emmetex, Manifattura Pacini Nello, Manifattura tessile Fralpi, Manifattura tessile Pierozzi, Manteco, Mapel, Marini Industrie, Mario Bellucci, My lab, Nalya, Notetessili, Paoletti tessuti, Picchi, Pontetorto, Pratofabrics, Stylem italia, Target, Tessuti Iannuzzi, Texmoda tessuti.