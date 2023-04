Lo psicologo incontra i genitori

"Motivazione ed emozione per apprendere" è il tema dell’incontro gratuito rivolto ai genitori organizzato dall’AID- Associazione Italiana Dislessia-Prato. L’appuntamento è per mercoledì 19 aprile alle 19 alla scuola primaria paritaria "Casa educazione e lavoro" in via Pistoiese, 584. Relatore: Gabriele Cordovani , psicologo e membro del consiglio direttivo AID.

Lo studio a casa può rappresentare una fonte di insofferenza e di demotivazione per molti studenti con disturbi dell’apprendimento.

L’incontro intende fornire buone prassi e suggerimenti utili nell’affrontare con serenità i momenti di esercizio e di apprendimento, soprattutto sul piano emotivo. Per informazioni: [email protected]; telefono 392 4356353 .