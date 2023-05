Lo aggrediscono per rubare la bici Passante blocca i ladri: arrestati

Hanno tentato di rubargli la bicicletta mentre il padrone stava pedalando. La vittima però non ha desistito e si è aggrappato al mezzo ferendosi anche a una mano. Nel frattempo, le sue grida hanno richiamato l’attenzione di un passante che ha subito allertato i carabinieri. Il movimentato episodio è avvenuto venerdì mattina nella zona di Baciacavallo. I due balordi sono stati arrestati e portati in carcere in attesa della convalida del gip.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Iolo e del Radiomobile che sono intervenuti sul posto, i due uomini, un nigerino di 28 anni e un ghanese di 32 anni, hanno bloccato il cinese, 40 anni, che era in sella alla sua bici e stava parlando al telefono. Uno dei due uomini ha afferrato l’uomo per un braccio, l’altro ha preso il manubrio della bicicletta. Il cinese è stato costretto a fermarsi ma ha continuato a tenere una mano ben salda sul manubrio in modo da non farsi portare la via il mezzo. I due balordi hanno continuato a tirare tanto che la vittima si è ferita il palmo di una mano. A quel punto, il cinese ha cominciato a chiedere aiuto continuando a tenere ben salda la bici in modo da non farsela portare via. Un passante si è accorto di quello che è accaduto ed è andato in aiuto dell’orientale. Allo stesso tempo ha chiamato i carabinieri.

I militari dell’Arma sono arrivati a Baciacavallo in poco tempo riuscendo a fermare i due stranieri che ancora stavano cercando di strappare la bicicletta al cinese. L’orientale è stato portato al pronto soccorso per essere medicato. per fortuna la ferita alla mano non era grave ed è stata giudicata guaribile in tre giorni. Il nigeriano e il ghanese, invece, sono stati arrestati in flagranza per rapina. Uno dei due aveva con sé anche un coltello con una lama di sette centimetri che è stato sequestrato dai militari.

Il pm d turno, Laura Canovai, ha chiesto la convalida del fermo di fronte al gip.

L.N.