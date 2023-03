Livi-Brunelleschi alias "Gli studenti siano chi preferiscono" E si può cambiare nome

La scuola superiore coincide con il periodo cruciale per la crescita di un adolescente. Da 13 a 18 anni i ragazzi sono nel pieno dello sviluppo fisico e non solo, c’è un corpo che matura e cerca la propria identità come adulto. Parte da qui la riflessione che ha fatto Mariagrazia Ciambellotti, dirigente del liceo Livi-Brunelleschi che conta oltre 2000 studenti, quando più di un anno fa si presentò il caso di uno studente che non si riconosceva nel nome che aveva all’anagrafe. Si sollevò il caso e iniziò una lunga riflessione. La scuola decise di confrontarsi prima di tutto con la famiglia dello studente (minorenne), poi con lo psicologo dell’istituto e infine con gli specialisti dell’Asl. È iniziato così il percorso di confronto e condivisione che ha portato il liceo di via Marini ad essere il primo in città ad adottare la certificazione Alias. In tutto meno di 200 scuole a livello italiano, una soltanto a Prato. Oggi gli studenti del Livi-Brunelleschi possono chiedere, e ottenere, di essere chiamati con un nome diverso da quello registrato all’anagrafe, un nuovo nome di battesimo che apparirà sul registro elettronico e in calce a un compito in classe o con il quale il docente chiamerà lo studente alla cattedra per l’interrogazione.

Il primo istituto ad intraprendere questa strada è stato il liceo delle arti di Trento e Rovereto, che il 25 giugno 2020 con una delibera di consiglio istituì l’adozione della procedura "atta a garantire la tutela degli studenti e delle studentesse che abbiano intrapreso il percorso di riattribuzione di genere, prevedendo la possibile attivazione di una carriera alias". La scuola è il luogo dell’inclusione, dell’accoglienza, il luogo nel quale gli adolescenti incontrano le prime difficoltà e si misurano con gli adulti, e deve essere anche il luogo dove i ragazzi si sentono sé stessi.

Al momento sono due gli alunni del liceo che hanno fatto richiesta della certificazione Alias: un passo avanti sulla strada del riconoscimento, della tutela e della garanzia dei diritti, nell’ambito della più ampia missione di contrasto di qualunque forma di disagio e discriminazione su cui l’istituto è impegnato da sempre.

"Il nome alias, non avendo una legge nazionale che lo accompagna, non può essere usato per esempio per l’esame di maturità, ma consente di vivere gli anni della scuola sentendosi riconosciuti pienamente", spiega Ia dirigente Mariagrazia Ciambellotti. "Non è stato un percorso banale, ci siamo adeguati ad altri regolamenti simili approvati in altre scuole italiane, abbiamo coinvolto lo studente insieme ai genitori, lo psicologo della scuola e gli specialisti dell’Asl. Un percorso che prosegue tutt’ora e che ci rende orgogliosi. Il compito della scuola non è soltanto didattico, ma è di responsabilità, di inclusione e conoscenza". Quando la proposta di certificazione Alias è stata presentata al corpo docente c’è stata un’apertura totale: "Il regolamento è stato subito approvato dal consiglio di istituto – aggiunge la dirigente – Ovviamente è valido solo all’interno del plesso e per i documenti non ufficiali, ma è un passo importante verso il riconoscimento dei diritti e delle libertà delle persone".

Silvia Bini