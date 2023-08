"Litri d’acqua sprecati" Perdita in via di Casale

Si sa che in estate le perdite di acqua e gli sprechi fanno arrabbiare. Da oltre un mese c’è una perdita nella conduttura con litri e litri di acqua sprecati in via di Casale all’altezza del civico 59 nella zona di Tobbiana. L’acqua corre lungo la strada provocando non poco malumore. "Nonostante le segnalazioni - scrive un residente - nessuno si è preoccupato di intervenire. È uno spreco con litri e litri di acqua potabile che ogni giorno finiscono nella fognatura". In caso di guasti o perdite ad agosto resta attivo 24 ore al giorno il numero 800 314 314, il servizio commerciale è contattabile all’800 238 238, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, il sabato dalle 9 alle 13. Il servizio MyPubliacqua si raggiunge dall’800 893 585, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, il sabato dalle 9 alle 13. Da cellulare (a pagamento) 055 0518080. Aperta anche la sede in via del Gelso, 15 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30; il sabato dalle 8.30 alle 12.30. È attivo il servizio di avviso al quale si accede compilando una scheda on line sul sito di Publiacqua per essere avvertiti in caso di mancanze d’acqua o disservizi.