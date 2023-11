Lite in strada per la precedenza. Ciclista viene preso a bastonate

Una lite per una mancata precedenza si è trasformata in una brutale aggressione: è avvenuto la sera del 5 novembre, quando dopo un breve diverbio tra un ciclista e un automobilista a seguito di una precedenza non data, nei pressi di via San Giusto un ciclista è stato atteso dall’automobilista al termine della pista ciclabile. L’uomo gli avrebbe teso un agguato per poi raggiungerlo e colpirlo alla testa con una mazza di legno.

Il malcapitato ciclista, un malese di 35 anni, è rimasto privo di sensi riverso sull’asfalto con una profonda ferita al cranio. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, a seguito di una segnalazione del 118 di un probabile investimento del ciclista, ma giunti sul posto gli agenti si sono subito resi conto che le cause delle lesioni non erano riconducibili a un sinistro stradale ma a un’aggressione. L’uomo aggredito, portato d’urgenza all’ospedale per trauma cranico e una profonda ferita alla testa, una volta dimesso ha sporto denuncia contro ignoti senza essere in grado di fornire elementi utili per rintracciare l’autore dell’aggressione. La polizia municipale ha acquisito numerosi filmati e in breve tempo è risalita al veicolo usato e all’identità dell’aggressore, che viene visto nei filmati colpire violentemente alle spalle la vittima ed allontanarsi senza curarsi delle condizioni di salute della vittima.

L’aggressore è un giovane pratese di 21 anni, già con precedenti analoghi per aggressione e lesioni: ieri è stato oggetto di una perquisizione disposta dall’Autorità giudiziaria durante la quale è stata rinvenuta all’interno di un veicolo nelle sue disponibilità una mazza identica a quella usata nell’aggressione al malese. Il giovane è stato denunciato per aggressione, lesioni aggravate e omissione di soccorso. In concorso con il ragazzo è stata denunciata anche la compagna, anch’essa ventunenne, residente nel pistoiese, presente con l’uomo al momento dell’aggressione e indagata per omissione di soccorso.