Lite fra vicini, scarcerato l’anziano "La pistola non poteva sparare"

La pistola usata da Pasquale Gilio, muratore in pensione di 71 anni, il pomeriggio del 25 agosto contro la vicina non poteva sparare. Il grilletto era bloccato, quindi sarebbe stato impossibile sentire quel tipo di rumore, come ha sostenuto il marito della presunta vittima. E’ questa la conclusione a cui sono arrivati i periti nominati dalla Procura, dal legale di Gilio, Luca Betti, e dalle vittime, Vito Cercone, 53 anni, e Loredana Caccavella, 51. Marito e moglie sarebbero stati aggrediti dal pensionato per motivi legati al diritto di passo in un vialetto adiacente al terratetto dove tutti e tre abitano in via del Sabotino a Narnali.

La perizia si è svolta giovedì scorso al poligono di tiro a Galceti. Il consulente della Procura è giunto alla conclusione che quella vecchia pistola, una Smith Wesson calibro 38, aveva il grilletto bloccato e solo una manovra per rimettere in asse il tamburo dell’arma con i proiettili lo avrebbe sbloccato. Stessa cosa che Gilio aveva riferito al pm e durante l’interrogatorio di garanzia prima di essere portato in carcere. "Non ho premuto il grilletto, quella pistola è talmente vecchia che non avrebbe potuto sparare", ha detto l’anziano al gip. Racconto che contrastava con quello reso dal marito della donna che invece aveva giurato di aver sentito distintamente il rumore del grilletto premuto. Gilio venne messo in carcere con le pesanti accuse di tentato omicidio e porto illegale di arma in quanto non ha mai chiarito dove si fosse procurato la pistola che non ha numero di matricola.

Alla luce dei risultati della perizia, però, la situazione è radicalmente cambiata. Il pm ha riformulato l’accusa derubricandola a minacce aggravate. Il gip ha disposto la scarcerazione con il solo obbligo di dimora a Prato. Da ieri pomeriggio, il pensionato ha potuto fare ritorno nella casa di via del Sabotino dove abita da 30 anni. Proprio la vicinanza con le presunte vittime aveva reso necessaria la custodia in carcere non avendo Gilio nessun altro posto dove andare. Alla Dogaia l’anziano è rimasto per quasi 18 giorni.

I rapporti fra i vicini non erano mai stati buoni. Quel pomeriggio, il violento litigio era nato a causa di alcuni lavori che Cercone stava realizzando sul retro della casa. L’uomo stava mettendo a posto una sorta di scivolo che avrebbe permesso di passare con la carrozzina della suocera, disabile. Quando Gilio vide quello che stava accadendo, è andato in casa a prendere la pistola. Poi è tornato all’esterno puntando l’arma contro Loredana Caccavella. Il marito è saltato addosso a Gilio per bloccarlo. E’ stato a quel punto che ha sostenuto di aver sentito il rumore del grilletto.

Laura Natoli