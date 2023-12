Lite fra vicini con pistola. Condannato pensionato

Un anno e due mesi per minacce aggravate dall’uso dell’arma e detenzione di arma da fuoco. E’ la condanna che il gup Leonardo Chesi ha inflitto, in rito abbreviato, a Pasquale Gilio, muratore in pensione di 71 anni, assistito dall’avvocato Luca Betti, che a fine agosto aveva minacciato con una pistola i vicini di casa in via del Sabotino a Narnali. Gilio è stato condannato anche a pagare 10.000 euro di risarcimento alle persone offese, Vito Cercone, 53 anni, e Loredana Caccavella, 51, marito e moglie che sarebbero stati aggrediti dal pensionato per motivi legati al diritto di passo in un vialetto adiacente al terratetto dove tutti e tre abitano.

Il reato è stato riqualificato in quanto inizialmente era stato contestato il tentato omicidio. Le vittime infatti giurarono di aver sentito il rumore del grilletto e che solo per miracolo la pistola non sparò perché si era inceppata.

In realtà, la consulenza balistica della difesa aveva escluso che la pistola potesse esplodere il colpo in quanto molto vecchia e non idonea a sparare. Il consulente della Procura è giunto alla conclusione che quella vecchia pistola, una Smith Wesson calibro 38, aveva il grilletto bloccato e solo una manovra per rimettere in asse il tamburo dell’arma con i proiettili lo avrebbe sbloccato. Gilio non ha mai chiarito come se la fosse procurata anche se, trattandosi di un’arma antica, non è necessaria la denuncia di detenzione né il numero di matricola. Il pensionato è stato comunque condannato per detenzione abusiva di arma da fuoco.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, i rapporti fra vicini non erano mai stati buoni. Quel pomeriggio di fine agosto, il violento litigio era nato a causa di alcuni lavori che Cercone stava realizzando sul retro della casa. L’uomo stava mettendo a posto una sorta di scivolo che avrebbe permesso di passare con la carrozzina della suocera, disabile. Quando Gilio vide quello che stava accadendo, andò in casa a prendere la pistola. Poi tornò all’esterno puntando l’arma contro Loredana Caccavella. Il marito gli saltò addosso per bloccarlo. E’ stato a quel punto che l’uomo ha detto di aver sentito il rumore del grilletto. Dopo l’episodio Gilio fu portato in carcere con le pesanti accuse di tentato omicidio e porto illegale di arma. Fu scarcerato dopo 18 giorni in seguito ai risultati della perizia che hanno portato la Procura ha riqualificare il reato alleggerendo le accuse.

Laura Natoli