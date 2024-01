Lite con machete, chiuso pub per una settimana

Per motivi di ordine pubblico il questore di Prato, Pasquale Antonio De Lorenzo, ha sospeso la licenza per sette giorni a un locale in via Santa Trinita. Il pub è stato più volte oggetto di esposti da parte dei residenti della zona che lamentavano il comportamento dei frequentatori, i continui atti di vandalismo, il degrado e la microcriminalità che gravitavano attorno all’attività commerciale.

Sono stati vari anche gli interventi delle forze dell’ordine, anche su richiesta del titolare del locale, per gravi episodi, tra questi una violenta lite scoppiata tra cittadini di nazionalità nordafricana, di cui uno era armato di un machete, a cui sono seguiti altri episodi sempre piuttosto movimentati, che hanno consentito di identificare, all’interno del locale, altre persone gravate da numerosi pregiudizi di polizia per reati contro la persona e lo spaccio oltre a essere ritenuti pericolosi e pluripregiudicati.

Il provvedimento del questore, di natura amministrativa, che ha finalità cautelare, ha previsto la chiusura del locale per sette giorni; il locale resterà chiuso fino all’11 gennaio compreso.