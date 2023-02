Lite a San Paolo per futili motivi

Il precedente è di pochi giorni fa, diciamo addirittura di poche ore. Infatti un violento litigio fra ragazzini, tutti minorenni, è scoppiato ai giardini di via Boito, in zona San Paolo, nel pomeriggio di lunedì. A farne le spese sarebbero stati alcuni giovani di origine cinese che sarebbero stati aggrediti da alcuni coetanei, tutti italiani, per ’futili motivi’, come hanno fatto sapere dalla Questura. L’allarme è partito, dopo le 16, quando i giardini sono piuttosto frequentati. Ad assistere al litigio sono stati diversi passanti e frequentatori del parco che poi hanno avvertito le forze dell’ordine in quanto – hanno sostenuto i testimoni – i ragazzi italiani avrebbero tirato fuori bastoni e tirapugni con i quali avrebbero aggredito i coetanei cinesi.