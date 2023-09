L’Italia under 19 torna oggi al Lungobisenzio

Lo scorso giovedì, l’Italia U19 del tecnico Bernardo Corradi (e dell’ex-biancazzurro Mirco Gasparetto, membro dello staff) aveva debuttato al Lungobisenzio, superando 3-2 i pari età dell’Irlanda del Nord davanti a circa cinquecento spettatori. E alle 16.30 odierne, gli "azzurrini" disputeranno sempre allo stadio di via Firenze il secondo test amichevole del lotto. L’incontro, ad ingresso gratuito come il precedente, vedrà il gruppo recentemente laureatosi campione d’Europa di categoria affrontare l’Olanda. Una partita sulla carta si preannuncia più impegnativa di quella della scorsa settimana, contro un avversario (in teoria) di livello superiore. Ma chissà che dopo il debutto vincente di pochi giorni fa, Prato non possa portare nuovamente fortuna a Luca Lipani e compagni.