Liste d’attesa, Prato maglia nera FdI: "Spendere meglio i soldi" E Italia Viva: "Subito il consiglio"

Per Fratelli d’Italia è ormai chiaro che esiste una sanità di serie A, quella di Firenze, e una di serie B, quella di Prato. E proprio per questo, richiesta di Italia Viva, il consiglio straordinario sulla sanità programmato per il 6 luglio andrebbe fatto molto prima. I due partiti, con altrettante note, ieri sono tornati sul problema evidenziato su La Nazione da Sandro Malucchi, segretario Fp Cgil, che ha sottolineato come Prato sia la "provincia della Asl Toscana Centro in cui sono più lunghe le liste d’attesa rispetto alle altre città dell’area". Francesco Torselli e Claudio Belgiorno, capogruppo di Fratelli d’Italia rispettivamente in consiglio regionale e in consiglio comunale, attaccano: "E’ ormai chiaro che in Toscana ci sia una profonda disparità tra un cittadino nato nel capoluogo di Regione e uno nato a pochi chilometri di distanza. Tutto questo avviene nella totale indifferenza del governo regionale. I cittadini pratesi non hanno un servizio socio-sanitario adeguato a causa delle scelte dei governi di sinistra che hanno guidato o stanno guidando la città e laRegione". E ancora: "Il governo ha previsto nuove risorse per il fondo nazionale sanitario, 2 miliardi in più per il 2023 e altrettanti per il 2024. Anche in Regione sono arrivate ulteriori risorse per abbattere le liste d’attesa ma a quanto pare non sono state investite nel modo corretto. Se Giani e Bezzini chiedono più risorse a Roma per avere personale e abbattere le liste d’attesa, devono assicurarci che quei fondi saranno destinati a quello scopo e per l’ennesimo dirigente per accontentare gli amici degli amici lo dichiarano".

Per Giancarlo Cecchi e Veronica Versace Scopelliti, coordinatori provinciali di IV, è importante invece fare presto il consiglio comunale straordinario "chiesto il 28 marzo, perché poteva e può offrire alla città un quadro generale sulla situazione della sanità nella nostra provincia, fra pronto soccorso e le chilometriche liste di attesa, e allo stesso tempo avanzare una serie di proposte per cercare di andare a risolvere quelle problematiche che vengono percepite quotidianamente dalla cittadinanza. La data del 6 luglio è tardiva. I nostri concittadini attendono risposte chiare e risolutive".