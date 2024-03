Liste d’attesa infinite. In arrivo oltre 9 milioni per smaltire i ritardi. Ecco a cosa serviranno

Saranno oltre 9 milioni, precisamente 9.706.673 gli euro che la Regione Toscana destinerà all’Asl centro per smaltire le liste d’attesa di interventi chirurgici e prestazioni ambulatoriali. Una somma che deriva dalla quota totale di 32 milioni di euro, risorsa che la regione Toscana può spendere in sanità mettendola a disposizione delle aziende sanitarie regionali. Al momento è dato di sapere soltanto come quei quasi 10 milioni di euro saranno impiegati nei vari settori individuati come urgenti per lo smaltimento delle liste d’attesa. Così dei 9.706.673, ben 2.831.383 euro saranno destinati per gli interventi chirurgici, 6.660.829 euro per la specialistica ambulatoriale e 214.462 euro per lo screening. Da ricordare che le risorse che arriveranno nelle disponibilità dell’Asl centro, dovranno essere a loro volta ridistribuite tra le realtà che vi afferiscono: il che significa Prato, Firenze, Empoli e Pistoia. Ancora non si sa l’importo che sarà messo a disposizione dell’area pratese che evidenzia molte criticità come è emerso dal monitoraggio della Regione Toscana 2023 e da un’indagine condotta dalla Fp Cgil. Una prestazione sanitaria su due nella zona pratese nel 2023 è un’infrazione da cartellino rosso o giallo. Il raggiungimento dell’obiettivo di attesa in lista pari al 17,44% delle totale delle prestazioni è da rosso e il 32,56% del totale è da cartellino giallo. Dunque, almeno il 50% delle richieste entrano nel tunnel dei tempi lunghissimi di attesa. Il monitoraggio dei tempi di attesa descrive un buon livello di performance per prestazioni sanitarie urgenti, mentre le maggiori criticità si hanno per le prestazioni brevi, da erogare nell’intervallo di 3–12 giorni, e in quelle differibili. Va meglio sul fronte delle visite con tempi di attesa buoni nel 65% dei casi e molto buoni quando le visite sono urgenti.

"L’Asl entro il 31 marzo dovrà adottare il piano aziendale per poi trasmetterlo alla direzione regionale sanità welfare e coesione sociale – dicono dalla direzione aziendale – In tale piano saranno declinate le azioni che verranno messe in campo per il contenimento delle liste d’attesa e per il recupero delle prestazioni ambulatoriali e degli interventi chirurgici". Tra le azioni previste ci sono "il potenziamento dei turni di specialisti convenzionati da destinare al miglioramento delle liste di attesa delle visite specialistiche e l’utilizzo dello strumento della produttività aggiuntiva per potenziare l’offerta interna aziendale, in particolare sulla produzione chirurgica elettiva ordinaria. In caso da solo questo strumento non sia sufficiente, per raggiungere i tassi produttivi desiderati, altre iniziative previste sono la rimodulazione graduale dell’offerta del privato accreditato (il cosiddetto ’modello competitivo’), ed il potenziamento del coinvolgimento del privato accreditato convenzionato, anche attraverso lo strumento dell’erogazione congiunta. Fermo restando che gli interventi di potenziamento saranno preceduti da un monitoraggio sulle prestazioni".

Sara Bessi