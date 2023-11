Liste d’attesa e ospedale-territorio: le priorità dell’Asl

Il dg dell’Asl Toscana Centro, Valerio Mari (foto), è stato in visita ieri a Prato. Insieme a lui il resto della nuova direzione aziendale: Simona Dei, direttore sanitario, Valeria Favata, direttore amministrativo e Rossella Boldrini, direttore dei servizi sociali della Asl Centro. Un’occasione anche per discutere sulle necessità dei vari reparti, anche alla luce dei nuovi bisogni emergenziali nati in seguito all’alluvione. La visita è partita dalla Casa della Salute di Prato Centro-Est: ad accogliere la delegazione c’era la direttrice SdS, Lorena Paganelli. Dopo un faccia a faccia con i sindaci della provincia, i membri della nuova direzione hanno incontrato il personale dell’ospedale. Sono emerse le necessità post alluvione, ma si sono anche gettate le basi per ricostituire al più presto una situazione di normalità. Ad introdurre la visita la direttrice del presidio ospedaliero, dottoressa Maria Teresa Mechi, la direttrice infermieristica Monica Chiti. Dai dati emerge una riduzione dei ricoveri ed un’ottimizzazione delle dimissioni anche nei weekend, resi possibili anche da un’importante attività di day surgery e di potenziamento del territorio. I direttori dei vari reparti hanno fatto il punto ognuno per la propria area di competenza evidenziando anche alcune necessità sia in termini di professionisti, di strumentazioni che organizzative-gestionali. Il direttore generale ha rimarcato la linea maestra sulla quale l’Asl intende muoversi ovvero"una visione che travalica le mura dell’ospedale, potenziando l’informazione sulle procedure da adottare nella prima presa in carico da parte dei medici di famiglia e portando avanti esperienze comuni tra ospedale e territorio". Temi scottanti restano ancora l’abbattimento delle liste d’attesa e la cartella clinica informatizzata attraverso un nuovo gestionale per renderla più attuale alle esigenze di presa in carico delle singole casistiche.