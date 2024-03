Lista d’attesa infinite: "Esami, così non va. Tempi troppo lunghi in un caso su due"

"Una prestazione sanitaria su due nella zona pratese, nel 2023, è un’infrazione da cartellino rosso o giallo. Significa, tradotto in numeri, che il raggiungimento dell’obiettivo di attesa in lista pari al 17,44% delle totale delle prestazioni è da rosso e c’è da dire, anche, che il 32,56% del totale è da cartellino giallo". Le liste d’attesa per visite e prestazioni sanitarie sono ancora una croce per tanti cittadini pratesi - almeno il 50% delle richieste entrano nel tunnel dei tempi lunghissimi di attesa - che si rivolgono alla sanità pubblica per la cura della propria salute, come evidenzia Sandro Malucchi, segretario generale della Funzione pubblica Cgil Pistoia Prato, partendo dal monitoraggio 2023 elaborato dalla Regione. Non va tutto male, anche perché lo sforzo fatto lo scorso anno dalla stessa Regione di mettere a disposizione risorse in più per attività aggiuntive di medici, infermieri e medici ha prodotto i primi frutti, come sottolinea proprio Malucchi: "Il monitoraggio dei tempi di attesa descrive un buon livello di performance nell’area delle prestazioni sanitarie definite urgenti. I tempi di attesa rientrano nel perimetro standardizzato dalle norme. Discreta anche la performance per le prestazioni programmate". Il buco nero si apre su un altro fronte: "Nella maggior parte dei casi gli obiettivi non si raggiungono per le prestazioni brevi, da erogare nell’intervallo di 3–12 giorni, e in quelle differibili".

Entriamo nel dettaglio del monitoraggio, partendo dalle aree di maggiore criticità di risposta alle richieste sanitarie dei cittadini. L’ambito della spirometria è tra i più penalizzati se si pensa che per un esame globale programmato i giorni di attesa, nel 2023, sono stati 273 e solo il 22,95% di prenotazioni (in tutto 2.370) sono state soddisfatte nei tempi previsti. Lo stesso vale per la richiesta differibile (230 giorni di attesa e solo il 39,6% su 4.557 prenotazioni nei range standardizzati). Non bene anche per chi ha avuto necessità di una colonscopia sinistra con endoscopio flessibile e ha prenotato con ricetta "breve": i giorni di attesa sono stati 12 e solo nel 50% dei casi sono stati mantenuti i tempi previsti dalle indicazioni regionali; difficoltà anche per chi ha richiesto esame esofago-gastroduodenoscopia (11 giorni di attesa e solo il 49,13% di 5.591 prenotazioni soddisfatte nel range regionale).

Sui 150 giorni si attesta il periodo che i pratesi hanno dovuto aspettare per un esame di elettromiografia standard differibile (in teoria da erogare entro 60), mentre nello specifico chi si è dovuto sottoporre ad elettromiografia per tunnel carpale con ricetta breve ha atteso per 14 e solo il 39.29% delle 472 prenotazioni ha avuto risposta nei tempi standard. Per una ecocolordopplergrafia degli arti superiori o inferiori con richiesta programmata sono stati necessari 95 giorni di attesa, il che significa che solo il 59.28% delle 1.291 prenotazioni è stata evasa regolarmente.

Va meglio sul fronte delle visite mediche. "I tempi di attesa sono buoni nel 65% dei casi e molto buoni quando le visite sono ritenute urgenti o da erogarsi in tempi brevi (entro la settimana) – aggiunge Malucchi – . Il 35% dei casi critici riguarda visite differibili o programmate". Qualche esempio: le performance peggiori si hanno per alcune visite differibili, come per quella chirurgica (sono stati necessari 35 giorni di attesa e solo nel 25.88% di 10.050 prenotazioni sono stati rispettati i tempi) o quella pneumologica, per cui si contano 174 giorni di attesa. Solo il 32.85% dei casi ha rispettato il tempi previsti su un totale di 6.970 prenotazioni.

Intanto la Toscana mette a disposizione 32 milioni di euro per contenere le liste di attesa. Li potrà utilizzare per produttività aggiuntiva di medici, infermieri e tecnici o per acquistare prestazioni nel privato convenzionato. Dei 32 milioni spendibili, 19 milioni sono destinati al recupero delle prestazioni ambulatoriali, 12 milioni per il recupero degli interventi chirurgici e uno per gli screening oncologici. Presto si saprà quante risorse arriveranno all’Asl Centro e anche a Prato.

Sara Bessi