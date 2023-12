Lions uniti per beneficenza. Fondi per gli alluvionati

I Lions club tutti insieme per l’emergenza alluvione. Prato Host, Prato Datini, Poggio a Caiano Carmignano Medicei, Castello dell’Imperatore, Curzio Malaparte, Prato Centro, Montemurlo e i Golfisti Saint Andrews si sono riunti al golf club "Le Pavoniere" per una cena di raccolta fondi. Il contributo è stato versato sul conto intestato a Comitato Città di Prato Pro Emergenze onlus per aiutare le famiglie bisognose e duramente colpite dall’alluvione dello scorso 2 novembre.

Soci e aziende hanno offerto alcuni prodotti per la preparazione della cena e i presidenti dei club con alcuni soci hanno indossato i grembiuli effettuando loro stessi il servizio ai tavoli, con lo slancio di mettersi a disposizione per contribuire a dare aiuto e sostegno. Durante la cena, i racconti e le emozioni di chi è stato in prima linea nella gestione dell’emergenza. Giulio Mencattini, ha raccontato la sua esperienza da volontario a disposizione della Protezione civile per l’intera notte nelle zone più disagiate della provincia, tanta l’emozione nel trovarsi sul territorio pratese ad aiutare chi, in difficoltà per età o patologie, rischiava di rimanere sommerso da acqua e fango nelle proprie case. Francesco Messineo ha rappresentato la difficile situazione di cui soffre Montemurlo. Due esperienze che hanno fatto comprendere a tutti i soci e ai tanti intervenuti quanto sia importante mettersi a disposizione degli altri, come hanno fatto i club Lions con questa iniziativa di raccolta fondi.