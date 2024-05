Lions, l’incontro interclub a Poggio a Caiano

Prato, 18 maggio 2024 – Un affascinante incontro interclub si è tenuto presso l'Hotel Ermitage di Poggio a Caiano, organizzato dai club Lions Poggio a Caiano I Medicei e Lions Le Signe. Il tema della serata, "Uomini liberi a Prato", è stato splendidamente sviluppato dal relatore Piero Riccomini, il quale ha condotto un avvincente excursus storico sulle vicissitudini della città di Prato. Riccomini ha esplorato le origini di Prato, soffermandosi in particolare partendo dell'episodio del sacco della città ad opera delle truppe spagnole. Questo tragico evento, seppur devastante, ha rappresentato un punto di svolta per la comunità pratese, dimostrando una straordinaria capacità di risorgere dalle proprie ceneri.

La rinascita di Prato, secondo Riccomini, è stata fortemente influenzata da alcune figure storiche di spicco, appartenenti alla massoneria, che hanno guidato e plasmato il destino della città attraverso le epoche. Le figure menzionate dal relatore sono state determinanti nel definire il carattere e l'identità di Prato, contribuendo in modo significativo al suo sviluppo culturale e sociale. La loro influenza è percepibile ancora oggi, testimoniando un legame indissolubile con le radici storiche della città. L'incontro ha offerto una preziosa occasione di riflessione sulla storia di Prato, mettendo in luce l'importanza di ricordare e valorizzare le personalità che hanno lasciato un segno indelebile nella sua evoluzione. La serata si è conclusa con un vivace dibattito tra i partecipanti, arricchito dalla passione e dall'interesse per il patrimonio storico e culturale pratese. Eventi come questo sottolineano l'importanza della memoria storica e della condivisione del sapere, fondamentali per costruire una comunità consapevole e unita nel riconoscere e celebrare le proprie radici.