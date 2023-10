L’inviato che racconta storie di speranza

"L’arte più forte della guerra", un ricco programma di attività promosse dal Museo dell’Opera del Duomo e dedicate alla ricerca della pace durante la seconda guerra mondiale ha avuto domenica scorsa un ospite d’eccezione: il giornalista Giammarco Sicuro, fotoreporter e inviato Rai, che ha presentato nelle aule didattiche, davanti ad un folto pubblico, il suo ultimo libro "Grano. Storie e persone di una guerra vicina". Giammarco Sicuro il giorno dell’attacco russo a Kiev, come inviato Rai, prende il primo volo per Mosca e si ritrova a seguire una guerra che finisce per trasformarsi in un lungo conflitto di logoramento che costringe alla fuga e alla sofferenza milioni di ucraini. È uno dei pochi giornalisti ad aver vissuto entrambi i fronti: dalla Russia, dove è stato poi evacuato per evitare l’arresto; all’Ucraina, nei territori del Donbass conteso. Le storie raccontate nel libro sono simili a quelle che anche oggi si ripetono con ferocia in altri scenari di guerra. Due ore di dialogo appassionato con l’inviato Rai, che, in collaborazione con Unicef, ha proposto alla Biennale di Firenze "Can you smile for me? L’infanzia sperduta", mostra fotografica sui bambini coinvolti negli scenari di guerra dei paesi dal lui visitati. Il prossimo appuntamento è per sabato 18 novembre alle 15.30 col professor Raul Caruso dell’università cattolica di Milano che parlerà dell’economia della pace.