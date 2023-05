Linus raccomanda Prato "Firenze cara. Meglio qui"

I prezzi delle strutture ricettive fiorentine sono troppo alti e allora i turisti optano per Prato come punto d’appoggio per passare uno o più notti, alla luce dei costi più favorevoli. La storia non è certo nuova, ma se a raccontarla sono due personaggi pubblici come Linus e Nicola Savino, allora fa più notizia. I due conduttori radiofonici, a caccia di una camera per pernottare nel capoluogo toscano fra sabato 20 e domenica 21 maggio, visto che il 21 si correrà a Firenze la Deejay Ten (la tradizionale corsa organizzata da Radio Deejay), si sono imbattuti in costi decisamente elevati.

Basti pensare che - secondo quanto si legge nel listino di Booking.com - per trascorrere la notte in questione in una doppia al Galluzzo (il test lo abbiamo fatto ieri alle 16,30) non si scende sotto i 162 euro di spesa, mentre in centro il prezzo minimo è di 328 euro. Ma la disponibilità è praticamente esaurita quasi ovunque. Appresa la notizia, dall’amministrazione comunale non si sono fatte attendere le reazioni, in particolare quella euforica di Gabriele Bosi. "Mi fa molto piacere che Linus in questi giorni abbia scelto di soggiornare a Prato. E’ vero: le strutture ricettive pratesi hanno prezzi vantaggiosi, anche grazie a una tassa di soggiorno molto bassa – sottolinea l’assessore al Turismo – Tuttavia i prezzi competitivi non sono certo l’unico motivo per fermarsi nella nostra città: Prato e il suo ambito turistico hanno molto da offrire e la grande crescita dei flussi turistici registrata in questi ultimi due anni lo stanno dimostrando chiaramente". Vista la presenza in città di Linus e Savino, Bosi non si fa pregare e lancia immediatamente l’invito ai due affinché diano un’occhiata a ciò che Prato può offrire ai turisti. "Invito Linus a cogliere l’occasione per visitare Prato: dal patrimonio storico e artistico all’arte contemporanea, dalle eccellenze enogastronomiche al patrimonio industriale, dai cammini nella natura ai tanti eventi presenti in città: una volta conosciuta, sono sicuro – conclude l’assessore – che Linus si innamorerà di Prato e diventerà ospite fisso ogni volta che verrà in Toscana". Sul tema, dopo le parole di Linus, è intervenuto anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella: "Ho parlato con Linus dopo aver visto i suoi commenti sul problema dei prezzi troppo alti degli alberghi a Firenze. Purtroppo devo dire che il problema esiste anche perché abbiamo assistito a un boom di presenze turistiche che hanno fatto alzare le tariffe. Rilancio l’appello di Linus a tenere più sotto controllo i prezzi delle camere e raccolgo la disponibilità di Federalberghi di lanciare iniziative promozionali per i partecipanti della DJ Ten".

