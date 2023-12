L’intelligenza artificiale a PrismaLab

Prosegue a PrismaLab in via Pistoiese il ciclo di incontri dal titolo "Intelligenza artificiale. Attualità e prospettive", organizzato dalla Lazzerini. Venerdì 15 dicembre alle 18 sarà la volta di un quesito strategico e decisamente attuale: "Può una macchina apprendere e pensare? Presente e futuro dell’intelligenza artificiale". Con Stefano Martina, ricercatore all’Università di Firenze, si cercherà di far luce sul machine learning e il deep learning, tecniche informatiche per educare i computer. Verranno illustrate alcune applicazioni e il funzionamento di questi metodi che ultimamente stanno vivendo un periodo di forte interesse, anche fuori dal mondo accademico. Verrà inoltre presentato un possibile futuro del machine learning con un’introduzione alla fisica quantistica e le sue applicazioni nel quantum computing e nel quantum machine learning. Il ciclo si chiude venerdì 19 gennaio alle 18 con l’incontro "E se l’intelligenza artificiale fosse già presente tra noi?" , una chiacchierata con chi studia e lavora con l’intelligenza artificiale. Tiberio Uricchio, ricercatore all’Università di Macerata, parlerà di come l’intelligenza artificiale sia già ampiamente presente nella nostra quotidianità. Spiegherà al pubblico cosa sia un chatbot e quali siano gli aspetti positivi di applicazioni come ChatGPT e illustrerà come si lavora in una realtà aziendale che si fonda sull’uso dell’intelligenza artificiale.