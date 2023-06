L’integrazione in classe Il ministro premia Prato

Prato porta in alto i valori dell’integrazione. La scuola è lo specchio della città che ospita la più grande comunità cinese d’Europa e 110 etnie, un valore aggiunto che ha permesso agli studenti del liceo Livi-Brunelleschi di ottenere direttamente dal ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara in persona, un riconoscimento a livello nazionale nell’ambito del progetto "Legalità e Merito", nato da un’idea della vicepresidente della Luiss, Guido Carli Paola Severino, e promosso dallo stesso Ateneo giunto quest’anno alla sua VI edizione. L’iniziativa ha lo scopo di stimolare il dialogo tra studenti universitari e liceali, contrastare la povertà educativa e favorire la trasmissione dei valori della legalità, della lotta alla corruzione, del rispetto reciproco, della tutela dell’ambiente e della cultura, promuovendo il talento di ciascuno.

A partecipare all’edizione di quest’anno sono stati oltre 170 studentesse e studenti dell’ateneo, numero record dall’avvio dell’iniziativa, 28 coordinatori tra assegnisti di ricerca, dottorandi, tutor Luiss e ambassadors, che hanno permesso lo sviluppo di progetti e idee da parte dei giovani di 12 Istituti scolastici, scelti dal Miur tra coloro che avevano presentato la propria candidatura. A convincere è stato il progetto presentato dagli studenti del liceo Livi-Brunelleschi che hanno battuto i colleghi di tutta Italia aggiudicandosi il primo premio grazie alla produzione dell’audiolibro ’Uniti nella diversità’ realizzato dagli studenti della classe IV D del liceo artistico Brunelleschi. Un progetto che ha come base l’integrazione e che evidenzia l’importanza di comporre classi scolastiche in grado di favorire l’inclusione, per promuovere i principi della cittadinanza europea tra culture e nazionalità diverse. "Legalità e Merito" continua a promuovere i temi della giustizia e del merito nelle scuole e negli istituti minorili, incoraggiando un dialogo proficuo tra i più giovani sulla cultura della legalità e del rispetto delle regole. L’ateneo ha messo a disposizione alcune borse di studio – due per la scuola vincitrice, e una per ogni altra scuola – per la partecipazione a una delle summer school in porgramma.

"Siamo molto orgogliosi di questo risultato ottenuto grazie all’impegno degli studenti e dei docenti che li hanno supportati", commenta la dirigente Mariagrazia Ciambellotti. "Un premio prestigioso, conferito direttamente alla presenza di due minisetri che ci inorgoglisce".

A consegnare il premio ai ragazzi pratesi oltre al ministro Valditara erano presenti il ministro dell’Università Anna Maria Bernini, il ministro della Giustizia Carlo Nordio (in videomessaggio), il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Fabio Pinelli, il Procuratore Nazionale Antimafia Giovanni Melillo.