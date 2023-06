L’integrazione a colpi di pagaia Nasce la squadra di dragon boat

Non è solo uno sport, ma anche una metafora di integrazione: si tratta del dragon boat, una disciplina acquatica poco conosciuta che a Prato cerca fortuna. A portarla avanti è l’associazione Generale Ramunion Italia che ha aperto la prima piscina per gli allenamenti in via delle Pollative al Macrolotto e reclutato la prima squadra ufficiale formata da una quindicina di studenti del Livi, in gran parte italiani. Pagaiare tutti insieme a ritmo di colpi di tamburo e a bordo di colorate barche drago per tagliare il traguardo prima degli altri: in sostanza questo è il dragon boat, uno sport faticoso ma molto divertente, le cui origini affondano nel tempo. Esattamente nella Cina di più di 2 mila anni fa.

"Lo sport è un veicolo di integrazione", spiega Francesco Rotunno, vicepresidente di Ramunion Italia. "Abbiamo formato la prima squadra di dragon boat con l’obiettivo di promuovere sempre più questo sport tradizionale e molto affascinante. Siamo aperti a ragazzi e ragazze da 14 anni in su. Per adesso sono quindici gli studenti del Livi che partecipano agli allenamenti, una volta alla settimana. Il progetto è quello di organizzare a settembre una gara lungo l’Arno".

Aprire le porte dell’associazione a scuole e università per intercettare nuovi appassionati di dragon boat. È con questo obiettivo che Ramunion Italia ha creato la prima squadra specializzata in uno degli sport meno conosciuti, ma altrettanto appassionanti che a Prato vuole mettere radici. La struttura, di via delle Pollative al Macrolotto, è dotata di tutte le attrezzature necessarie all’allenamento per la pratica di questo particolare tipo di canottaggio e non solo.

"Quella del Dragon Boat – afferma il presidente Luca Zhou Long – è una disciplina sportiva che vanta oltre 2000 anni di storia in Cina e che unisce l’esercizio fisico alla cultura, passando anzitutto per il rispetto dell’altro, creando coordinazione e affiatamento tra i partecipanti. Per questo potrebbe essere un valido veicolo di integrazione e di conoscenza anche per gli studenti delle scuole superiori, dei licei e delle università". La struttura di Ramunion, dotata di tutte le strumentazioni necessarie alla pratica e all’allenamento per il Dragon Boat, è quindi a disposizione di quanti desidereranno sperimentare questa disciplina

Silvia Bini