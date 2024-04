L’inferno in casa . Minacce, botte, offese e 600 videochiamate. Stangata allo stalker

Botte, offese, minacce, violenze di ogni genere. E poi le telefonate: oltre 600 tentativi di videochiamata e 50 telefonate al giorno. "Ti faccio ammazzare, ti faccio sparire, metto due albanesi nella ditta dove lavori e ti faccio uccidere". Erano queste le frasi con cui l’uomo si rivolgeva alla propria ex compagna usando condotte violente e ripetute nel tempo. E’ l’incubo vissuto da una donna di origini ucraine che più volte ha presentato denuncia per poi ritirarla cadendo nello spirale delle donne vittime di violenza. L’inferno è finito ieri. L’uomo, di origini albanesi, è stato condannato dal tribunale di Prato (collegio composto dai giudici Cataudella, Tesi e Sordi) a 14 anni di reclusione e al pagare una provvisionale di 10.000 euro nei confronti della persona offesa per stalking, maltrattamenti e violenza sessuale. Il collegio ha diminuito di poco quella che era stata la pesante richiesta del pubblico ministero: ben 15 anni di reclusione per episodi ritenuti gravissimi e che si sono protratti dal 2016 fino al 2021.

L’uomo, difeso dagli avvocati Fabio Lombardelli e Giulia Castellani, è per il momento libero ma ha il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ha il braccialetto elettronico. In questi anni, infatti, nonostante la misura interdittiva, ha più volte tentato di entrare in contatto con la persona offesa, contattandola per telefono o via messaggio tanto da finire in carcere per l’aggravarsi della misura cautelare. Una condotta che sicuramente ha pesato nella decisione finale dei giudici che ieri hanno inflitto la maxi condanna all’imputato. La donna si è costituita parte civile nel procedimento, assistita dall’avvocato Roberta Roviello.

Secondo quanto ricostruito durante il processo, i due vivevano insieme da alcuni anni. L’uomo però aveva mostrato fin da subito atteggiamenti violenti e di gelosia nei confronti della compagna. Spesso, quando era ubriaco, se la rifaceva su di lei offendendola e picchiandola. In più occasioni l’aveva costretta ad avere rapporti sessuali. L’aveva strattonata e presa per un braccio con forza tanto che la donna si era recata al pronto soccorso e si era fatta refertare.

Fra le contestazioni c’è anche un episodio molto violento durante il quale l’uomo l’aveva strattonata, poi l’aveva gettata sul letto e le aveva strappato i vestiti di dosso. L’aveva presa a morsi su una mano e sulla testa costringendola ad avere un rapporto sessuale. Quando la donna ha provato ad allontanarsi, l’uomo non le ha dato pace: l’ha intimidita e minacciata. L’apice è stato raggiunto nel febbraio del 2021 quando l’uomo ha provato a contattarla con 675 tentativi di videochiamata oltre a inviarle numerosi messaggi con ingiurie e minacce se non avesse ritirato al querela.

Negli anni la donna ha presentato varie denunce, molte delle quali però sono state ritirate in quanto la vittima aveva creduto nella buona fede del compagno che le aveva giurato di essere cambiato. Così però non è stato.

Laura Natoli